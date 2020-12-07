Россия справится с предстоящим планетарным продовольственным кризисом

В ближайшее время из-за эпидемии коронавируса мир столкнется с тем, что рекордно взлетят цены на продукты. С таким неутешительным прогнозом выступил главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Василий Узун.

По его данным, пандемия привела к падению уровня доходов больше чем на 10%. Удорожание продуктов фиксируется весь текущий год, данная тенденция сохранится и в 2021-ом, считает эксперт.

"Мир приближается к самым высоким ценам на продукты за все кризисы. В категории бедных граждан уже 50% доходов уходит на продовольствие", – сказал НСН экономист.

При этом Узун успокоил россиян – наша страна, утверждает он, имеет достаточно ресурсов, чтобы справиться с мировым продовольственным кризисом. Кардинальных изменений в России не предвидится, поскольку у нас нет дефицита в зерне, хлебе и масле. Более того, Москва может помочь другим государствам, которые будут испытывать проблемы с продуктами.

О том, что планете грозит глобальный голод в 2021 г. из-за коронавируса, заявил в конце прошлой недели директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли.

