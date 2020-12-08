"Академик Черский" отдалился от места строительства "Северного потока - 2"

Судно двигается в сторону Калининграда

Трубоукладчик "Академик Черский" покинул недостроенный участок "Северного потока – 2" и направился на северо-восток.

Об этом сообщают данные глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic.

Пунктом назначения судна указан Калининград. Примерно по тому же курсу находится точка окончания второй нити трубопровода. Также в одну сторону с "Академиком Черским" плывут суда снабжения "Балтийский исследователь" и "Умка", передает телеканал "360".

Напомним, что накануне корабль встал у точки достройки газопровода. По мнению экспертов, окончание работы в основном зависит от трубоукладчиков.