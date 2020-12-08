"Академик Черский" отдалился от места строительства "Северного потока - 2"

продолжениеСША поменяют позицию по "Северному потоку - 2" из-за Европы - эксперт
Судно двигается в сторону Калининграда

Трубоукладчик "Академик Черский" покинул недостроенный участок "Северного потока – 2" и направился на северо-восток.

Об этом сообщают данные глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic.

Пунктом назначения судна указан Калининград. Примерно по тому же курсу находится точка окончания второй нити трубопровода. Также в одну сторону с "Академиком Черским" плывут суда снабжения "Балтийский исследователь" и "Умка", передает телеканал "360".

Напомним, что накануне корабль встал у точки достройки газопровода. По мнению экспертов, окончание работы в основном зависит от трубоукладчиков.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

новости партнеров

Запуск "Северного потока-2" убьет украинский транзит

Россия откажется от перекачки газа через Незалежную через четыре года

Путин напугал Украину новым назначением Чубайса

В Киеве ожидают еще больших шагов Кремля на международной арене

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1247 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей