"Академик Черский" отдалился от места строительства "Северного потока - 2"

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Трубоукладчик "Академик Черский" покинул недостроенный участок "Северного потока – 2" и направился на северо-восток.
Об этом сообщают данные глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic.
Пунктом назначения судна указан Калининград. Примерно по тому же курсу находится точка окончания второй нити трубопровода. Также в одну сторону с "Академиком Черским" плывут суда снабжения "Балтийский исследователь" и "Умка", передает телеканал "360".
Напомним, что накануне корабль встал у точки достройки газопровода. По мнению экспертов, окончание работы в основном зависит от трубоукладчиков.
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