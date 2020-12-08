Байден не сможет выступать за американские энергоносители при своей климатической повестке

Администрация Белого дома может оставить попытки противодействия "Северному потоку -2" после инаугурации Джо Байдена. Соответствующее заявление сделал глава Института энергетики и финансов Марсель Салихов.

Эксперт уверен, что Штаты, вероятно, станут искать другие способы давления на РФ, так как Байден, несмотря на ярко выраженную антироссийскую риторику, настроен на улучшение отношений с Евросоюзом, что является внешнеполитической повесткой демократов.

Салихов напомнил, что Байден выступал с климатической повесткой. В таком случае от демократа стоит ожидать сужение влияния нефтегазовой отрасли. Даже при декларативном характере обещаний конкурент Трампа не сможет открыто лоббировать нефтегазовый комплекс – это грозит минимум потерей имиджа, сообщает News.ru.

Таким образом, заключил специалист, у "Газпрома" есть большие шансы на успешное завершение строительства магистрали. При отсутствии активной деятельности американской стороны, направленной на срыв прокладки трубопровода, нитка будет проложена уже весной, а к концу 2021 года "Северный поток – 2" уже запустят.

Специалист по энергетике Игорь Юшков заявлял ранее, что до 2025 года "Газпром" полностью прекратит пользоваться украинской ГТС.