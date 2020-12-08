США поменяют позицию по "Северному потоку - 2" из-за Европы - эксперт

США поменяют позицию по "Северному потоку - 2" из-за Европы - эксперт
Фото: Jens Buttner/dpa/www.globallookpress.com
Байден не сможет выступать за американские энергоносители при своей климатической повестке

Администрация Белого дома может оставить попытки противодействия "Северному потоку -2" после инаугурации Джо Байдена. Соответствующее заявление сделал глава Института энергетики и финансов Марсель Салихов.

Эксперт уверен, что Штаты, вероятно, станут искать другие способы давления на РФ, так как Байден, несмотря на ярко выраженную антироссийскую риторику, настроен на улучшение отношений с Евросоюзом, что является внешнеполитической повесткой демократов.

Салихов напомнил, что Байден выступал с климатической повесткой. В таком случае от демократа стоит ожидать сужение влияния нефтегазовой отрасли. Даже при декларативном характере обещаний конкурент Трампа не сможет открыто лоббировать нефтегазовый комплекс – это грозит минимум потерей имиджа, сообщает News.ru.

Таким образом, заключил специалист, у "Газпрома" есть большие шансы на успешное завершение строительства магистрали. При отсутствии активной деятельности американской стороны, направленной на срыв прокладки трубопровода, нитка будет проложена уже весной, а к концу 2021 года "Северный поток – 2" уже запустят.

Специалист по энергетике Игорь Юшков заявлял ранее, что до 2025 года "Газпром" полностью прекратит пользоваться украинской ГТС.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

Запуск "Северного потока-2" убьет украинский транзит

Россия откажется от перекачки газа через Незалежную через четыре года

Крым отдали Украине "после перепоя"

Шведский бизнесмен порассуждал об истинной принадлежности полуострова

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1247 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей