Курс рубля
- Курс доллара в декабре достигнет 80 рублей: российские эксперты настроены пессимистично
- Рубль подешевел по отношению к евро и доллару
- Эксперты спрогнозировали будущее рубля после резкого роста
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Доллар и евро подорожали на Московской бирже сегодня, 8 декабря.
Стоимость американской валюты выросла на 5,5 коп. и составила 73,69 рублей. Евро вырос до 89,27 рублей – на 8,75 копейки.
По словам экспертов, ослабление рубля вызвано уменьшением интереса инвесторов к рисковым активам, а также падением цен на нефть, передает "Интерфакс".
Ранее специалисты спрогнозировали будущее рубля на этой неделе.
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