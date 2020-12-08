Рубль подешевел по отношению к евро и доллару

На изменение стоимости российской валюты повлияло падение цен на нефть

Доллар и евро подорожали на Московской бирже сегодня, 8 декабря.

Стоимость американской валюты выросла на 5,5 коп. и составила 73,69 рублей. Евро вырос до 89,27 рублей – на 8,75 копейки.

По словам экспертов, ослабление рубля вызвано уменьшением интереса инвесторов к рисковым активам, а также падением цен на нефть, передает "Интерфакс".

Ранее специалисты спрогнозировали будущее рубля на этой неделе.

Карина СИРАЗОВА

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