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Введение цифрового доллара грозит россиянам лишением валютных сбережений. Соответствующее заявление сделал экономист Михаил Хазин.
По словам эксперта, не исключено, что в будущем у каждой валюты появится свой цифровой аналог, и мир полностью перейдет к использованию электронных средств. В настоящее время МВФ и ФРС активно обсуждают реализацию такой реформы.
Однако, продолжил Хазин, маловероятно, что банки начнут проводить массовую конфискацию вкладов – это может разрушить все межгосударственные договоренности.
В случае появления цифрового аналога у американской валюты, считает специалист, все граждане, имеющие валютные вклады, должны будут доказать законность своих вложений, как это происходит в прибалтийских банках, где от жителей РФ требуют вывести сбережения.
При этом банк сам устанавливает необходимый для доказательства законности перечень документов. Подтверждение из налоговой службы – недостаточный аргумент. Некоторые банки требуют предъявления справок из обменников, а также информации об транзакциях, что не всегда легко получить.
Сам Хазин считает такую ситуацию настоящим издевательством, однако люди не могут изменить положение – современный период в финансовой системе сопровождается нарушениями правил со стороны элит, управляющих финансовыми системами, о чем эксперт заявил в эфире радио "Говорит Москва".
Ранее финансист Дмитрий Бабин назвал оптимальные способы хранения сбережений во время пандемии.
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