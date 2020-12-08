Разорятся миллионы вкладчиков: названа главная угроза для валютных сбережений россиян

Разорятся миллионы вкладчиков: названа главная угроза для валютных сбережений россиян
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Грядущие изменения в финансовой системе спровоцировали слухи о конфискации денег

Введение цифрового доллара грозит россиянам лишением валютных сбережений. Соответствующее заявление сделал экономист Михаил Хазин.

По словам эксперта, не исключено, что в будущем у каждой валюты появится свой цифровой аналог, и мир полностью перейдет к использованию электронных средств. В настоящее время МВФ и ФРС активно обсуждают реализацию такой реформы.

Однако, продолжил Хазин, маловероятно, что банки начнут проводить массовую конфискацию вкладов – это может разрушить все межгосударственные договоренности.

В случае появления цифрового аналога у американской валюты, считает специалист, все граждане, имеющие валютные вклады, должны будут доказать законность своих вложений, как это происходит в прибалтийских банках, где от жителей РФ требуют вывести сбережения.

При этом банк сам устанавливает необходимый для доказательства законности перечень документов. Подтверждение из налоговой службы – недостаточный аргумент. Некоторые банки требуют предъявления справок из обменников, а также информации об транзакциях, что не всегда легко получить.

Сам Хазин считает такую ситуацию настоящим издевательством, однако люди не могут изменить положение – современный период в финансовой системе сопровождается нарушениями правил со стороны элит, управляющих финансовыми системами, о чем эксперт заявил в эфире радио "Говорит Москва".

Ранее финансист Дмитрий Бабин назвал оптимальные способы хранения сбережений во время пандемии.

Егор МАЛКОВ

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