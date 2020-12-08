Отечественный монополист в октябре-декабре заказал допобъемы доставки топлива в Европу

"Газпром" в осенний период прокачал в Европу через Незалежную сырья больше, чем зафиксировано в контракте. Поэтому российскому монополисту придется заплатить Киеву повышенную ставку за заказанные дополнительные объемы. Об этом пишет издание EADaily со ссылкой на данные "Оператора ГТС Украины".

Поставки газа, превышающие мощности согласно условиям договора, идут с 25 ноября. Так, 6 декабря по украинской трубе прокачано 182,5 млн куб топлива при законтрактованных 178 млн кубометров.

Издание отмечает, что "Газпром" в таком случае платит не за физическое превышение, а за дополнительные объемы, которые покупает для него на аукционе "Нафтогаз Украины". Как выяснилось, монополист забронировал на октябрь сверх нормы 4 млн куб в сутки, на ноябрь – 10 млн куб, а на декабрь – 15 млн кубов. В общей сложности 889 млн кубометров.

Согласно договору с "Нафтогазом", ежемесячные дополнительные мощности обходятся "Газпрому" (у него и без того самый дорогой транзит голубого топлива в Европу) на 20% дороже – $38,1 за тыс куб. Заказ сверхконтрактных объемов в октябре – декабре обойдется нашему концерну почти в $34 млн.

Между тем, "Газпром" пока не закупает допмощности транзита через ГТСУ на 2021 г., когда по договору объемы перекачки снизятся с 65 млрд до 40 млрд куб в год. Однако если Старый свет вернется к потреблению докризисных мощностей газа, а "Северный поток-2" все еще не будет достроен и запущен в строй, то этих мощностей может и не хватить, указывается в статье.

Накануне эксперт в области энергетики, специалист Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков, комментируя информацию о скорой разморозке строительства "СП-2" на Балтике, отвел украинской трубе ровно четыре года жизни. По его мнению, при полной загрузке обоих балтийских магистралей и "Турецкого потока" "Газпрому" не выгодно будет своими силами поддерживать на плаву ГТСУ.

