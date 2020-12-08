Станет сверхдержавой : в США переживают из-за нового плана России

Станет сверхдержавой : в США переживают из-за нового плана России
Фото: Serguei Fomine/Global Look Press/www.globallookpress.com
Американцы считают, что раскусили "коварный" замысел нашей страны

Американские журналисты обратили внимание на темпы развития производства гелия на российской территории. По их мнению, Москва сделала ставку на разработку данного газа и в будущем планирует использовать достижения в этой сфере для захвата позиций на международной арене.

Авторы The New York Times посвятили данному вопросу отдельный материал. Журналисты убеждены, что в недалеком будущем российский гелий будет применяться во всем мире. Наблюдательные американцы отмечают, что вскоре в Сибири достроят производственный объект, который может перевернуть мировой рынок гелия.

При этом такой газ начинает активно использоваться в сфере освоения космических пространств, разработки медицинских технологий, а также обеспечения национальной безопасности.

Сейчас первенство в производстве этого газа принадлежит США и Катару, однако вскоре их может серьезно потеснить наша страна. Авторы статьи полагают, что Москва давно вынашивает план по захвату мирового рынка гелия.

Таким образом, Россия превратится в гелиевую сверхдержаву и начнет манипулировать ценами на этот сверхважный ресурс, упрочняя свои позиции на международной арене.

Тем временем отношения между Москвой и Вашингтоном обостряются. Недавно стало известно, что новый глава Пентагона может преподнести России неприятный сюрприз.

Ольга ФЕДОРОВА

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