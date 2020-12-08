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Американские журналисты обратили внимание на темпы развития
производства гелия на российской территории. По их мнению, Москва сделала
ставку на разработку данного газа и в будущем планирует использовать достижения
в этой сфере для захвата позиций на международной арене.
Авторы The New York Times посвятили данному вопросу отдельный материал. Журналисты убеждены, что в недалеком будущем российский гелий будет применяться во всем мире. Наблюдательные американцы отмечают, что вскоре в Сибири достроят производственный объект, который может перевернуть мировой рынок гелия.
При этом такой газ начинает активно использоваться в сфере освоения космических пространств, разработки медицинских технологий, а также обеспечения национальной безопасности.
Сейчас первенство в производстве этого газа принадлежит США и Катару, однако вскоре их может серьезно потеснить наша страна. Авторы статьи полагают, что Москва давно вынашивает план по захвату мирового рынка гелия.
Таким образом, Россия превратится в гелиевую сверхдержаву и начнет манипулировать ценами на этот сверхважный ресурс, упрочняя свои позиции на международной арене.
Тем временем отношения между Москвой и Вашингтоном обостряются. Недавно стало известно, что новый глава Пентагона может преподнести России неприятный сюрприз.
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