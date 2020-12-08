Американцы считают, что раскусили "коварный" замысел нашей страны

Американские журналисты обратили внимание на темпы развития производства гелия на российской территории. По их мнению, Москва сделала ставку на разработку данного газа и в будущем планирует использовать достижения в этой сфере для захвата позиций на международной арене.



Авторы The New York Times посвятили данному вопросу отдельный материал. Журналисты убеждены, что в недалеком будущем российский гелий будет применяться во всем мире. Наблюдательные американцы отмечают, что вскоре в Сибири достроят производственный объект, который может перевернуть мировой рынок гелия.

При этом такой газ начинает активно использоваться в сфере освоения космических пространств, разработки медицинских технологий, а также обеспечения национальной безопасности.

Сейчас первенство в производстве этого газа принадлежит США и Катару, однако вскоре их может серьезно потеснить наша страна. Авторы статьи полагают, что Москва давно вынашивает план по захвату мирового рынка гелия.

Таким образом, Россия превратится в гелиевую сверхдержаву и начнет манипулировать ценами на этот сверхважный ресурс, упрочняя свои позиции на международной арене.

Тем временем отношения между Москвой и Вашингтоном обостряются. Недавно стало известно, что новый глава Пентагона может преподнести России неприятный сюрприз.