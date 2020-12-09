Эксперт объяснил, как падение американской валюты повлияет на цены в России

В конце 2020 г. наметилась тенденция к ослаблению позиций доллара на фоне пандемии и политической ситуации в США. В ближайшее время валюта вернется к своим недавним максимальным показателям, но затем резко обвалится приблизительно на 30%. Таким прогнозом на 2021 год поделился экономист Михаил Делягин.

По его словам, падение доллара произойдет в ближайшие месяцы, если в США обострится ситуация из-за подведения итогов прошедших президентских выборов. Эксперт предполагает, что стоимость американской валюты значительно изменится ближе к августу.

В результате доллар рухнет до 55 рублей. Однако существенно ситуацию в России это не изменит – цены ниже не станут. Михаил Делягин подчеркнул, что здесь речь идет именно об ослаблении доллара, а не об укреплении рубля. Тем не менее, у нашей страны появится шанс выправить положение относительно конкурента.

В эфире "Радио Аврора" экономист также заключил, что обвал евро в ближайшее время маловероятен.

Ранее подобный прогноз озвучил и экономист Михаил Хазин. По ее словам, доллар вернется к реальной стоимости в 45 рублей.