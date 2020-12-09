Задержка на полгода: в Польше показали трубы для конкурента "Северного потока-2"

Задержка на полгода: в Польше показали трубы для конкурента "Северного потока-2"
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
В Варшаве снова заявили о начале строительства собственного газопровода

Работы по прокладке трубопровода Baltic Pipe стартовали. Об этом сообщил оператор польской ГТС Gaz-System. В подтверждение этой информации в Сети опубликовали фотографии труб.

О начале строительства "Балтийского газопровода", который поляки называют "альтернативой российскому "Северному потоку-2", объявил президент Польши Анджей Дуда еще в мае 2020 года.

Эксперты тогда усомнились в его словах. Теперь выясняется, что польский лидер в самом деле поспешил выдать желаемое за действительное. Оператор Baltic Pipe только к декабрю получил разрешительные документы и завершил отбор подрядчиков. Об этом сообщил президент Gaz-System Томаш Штепич.

В настоящее время геодезисты приступили к разметке маршрута на земле, а поставщики привезли первую партию труб.

В Польше планируют, что газ по Baltic Pipe из Норвегии в Польшу начнет поступать в октябре 2022 года. В декабре 2020 г. заканчивается долгосрочный контракт между российским "Газпромом" и польской PGNiG, и поляки уже заявили, что не собираются его перезаключать.

После того, как "Балтийский газопровод" будет запущен, Россия лишится статуса стратегического партнера ЕС, уверены в Варшаве. Вот только пока не ясно, чем поляки рассчитывают заполнять свою трубу. При этом у еще не достроенного "Северного потока-2" уже есть первый зарубежный контракт.

Николай ВИКТОРОВ

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