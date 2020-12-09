За время власти Трампа Америка приняла 3900 актов о мерах против иностранных лиц и компаний

Вашингтон стал слишком часто прибегать к наложению санкций. По мнению избранного президента США Джо Байдена, такая политика не эффективна и только путает союзников. Поэтому он намерен пересмотреть все рестрикции, которые ввел его предшественник.

За период пребывания у власти Дональда Трампа США штамповали в среднем по три санкционных постановления в день, подсчитали в Bloomberg. Меры были направлены против компаний, граждан и даже морских судов, имеющих отношение к Ирану, Северной Корее, Китаю, Венесуэлу и России. В общей сложности администрация Трампа ввела более 3900 ограничительных мер.

По мнению Байдена, столь многочисленные односторонние рестрикции Америке не требуются. Поэтому будущий замминистра финансов Адевале Адейемо первым делом получит задание проанализировать введенные санкции.

Впрочем, по оценке опрошенных Bloomberg экспертов, это не означает, что Байден решится отменить уже введенные ограничения. Возможно, облегчение получит только Иран, с которым Байден хочет возобновить расторгнутую Трампом ядерную сделку.

Однако с новыми односторонними санкциями Белый дом торопиться не будет. По крайней мере, Байден дает понять, что все новые меры планирует согласовывать с союзниками, чтобы принимать их вместе. Особенно это будет касаться российского и китайского направления, сообщает издание.

Ранее Трамп пригрозил Конгрессу, что не подпишет оборонный бюджет США на 2021 год. Именно в этом документе предусмотрены расширенные санкции в отношении компаний, имеющих отношение к российскому газопроводу "Северный поток-2".