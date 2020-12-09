Немецкий участок "Северного потока - 2" достроят до конца года

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На это рассчитывает австрийский партнер "Газпрома"

Незаконченный участок "Северного потока – 2" в экономической зоне Германии будет достроен в декабре этого года.

Об этом сообщает телеграм-канал РИА "Новости" со ссылкой на компанию OMV – австрийского партнера "Газпрома".

Напомним, что сегодня в США одобрили санкции против компаний, которые предоставляют необходимые для завершения строительства газопровода услуги. Джо Байден заявил, что собирается пересмотреть эту политику, хотя об отмене ограничений речи и не идет.

Ранее аналитик Фонда национальной энергетической безопасности обозначил сроки завершения строительства "Северного потока – 2".

Карина СИРАЗОВА

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