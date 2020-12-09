"Бомба": в "Нафтогазе" оригинально отметили сообщение о санкциях США против "Северного потока-2"

"Бомба": в "Нафтогазе" оригинально отметили сообщение о санкциях США против "Северного потока-2"
Фото: Jens Buttner/dpa/www.globallookpress.com
В Киеве заявили об очередной победе в холодной войне с Москвой

"Отличной новостью" поделилась с подписчиками советник главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Лана Зеркаль в своем "Фейсбуке" в среду, 9 декабря.

Она сообщила, что Палата представителей США одобрила дополнительные санкции против "Северного потока-2". И хотя она отметила, что закон еще не принят окончательно, по ее оценке, на него уже не смогут наложить вето.

"Это не просто хорошая новость, это "бомба", которая должна окончательно подорвать планы Газпрома по достройке "Северного потока-2". (…) Еще один шаг в холодной войне с Россией за нами".

– заявила Зеркаль. Свое сообщение она сопроводила фотографией из рабочего кабинета, где вместе с другими топ-менеджерами "Нафтогаза" ликует, демонстрируя на пальцах "козу" и "Викторию". На днях стало известно, что украинские специалисты подсказывали американцам, как нанести существенный удар по "Северному потоку-2".

Палата представителей Конгресса одобрила проект военного бюджета страны на 2021 г. вопреки мнению президента Дональда Трампа. Ранее он заявил, что не подпишет закон, если в него не будут внесены изменения. Именно в этом документе предусмотрены новые санкции против иностранных компаний, задействованных на строительстве газопровода "Северный поток-2". 

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

М
Ответить
не,ну а чо,в нафте очередная закрытая гейгулянка предполагается,зеркаль новый страпон оприходует,давно повод искала
мячты и у вас сбываются
Гость
Ответить
Сделал гадость на сердце радость.
Гость
Ответить
Закрыть надо им вентиль, эту с-ку пропердолить буровой трубой, остальных утопить в буровом растворе. Как то так.
Гость
Ответить
И что? Этих санкций уже немерено, одной больше одной меньше.
1
новости партнеров

Неожиданное решение Москвы поставило Баку в тупик

Азербайджанская сторона уверена, что Россия пересмотрит свою позицию

Чубайс разнес Навального в пух и прах

Экс-глава "Роснано" сравнил блогера с вождем пролетариата

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей