В Киеве заявили об очередной победе в холодной войне с Москвой

"Отличной новостью" поделилась с подписчиками советник главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Лана Зеркаль в своем "Фейсбуке" в среду, 9 декабря.

Она сообщила, что Палата представителей США одобрила дополнительные санкции против "Северного потока-2". И хотя она отметила, что закон еще не принят окончательно, по ее оценке, на него уже не смогут наложить вето.

"Это не просто хорошая новость, это "бомба", которая должна окончательно подорвать планы Газпрома по достройке "Северного потока-2". (…) Еще один шаг в холодной войне с Россией за нами".

– заявила Зеркаль. Свое сообщение она сопроводила фотографией из рабочего кабинета, где вместе с другими топ-менеджерами "Нафтогаза" ликует, демонстрируя на пальцах "козу" и "Викторию". На днях стало известно, что украинские специалисты подсказывали американцам, как нанести существенный удар по "Северному потоку-2".

Палата представителей Конгресса одобрила проект военного бюджета страны на 2021 г. вопреки мнению президента Дональда Трампа. Ранее он заявил, что не подпишет закон, если в него не будут внесены изменения. Именно в этом документе предусмотрены новые санкции против иностранных компаний, задействованных на строительстве газопровода "Северный поток-2".