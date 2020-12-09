Положение дел в российской экономике оставляет желать лучшего

Российский лидер Владимир Путин поделился своими опасениями по поводу роста цен на продукты в нашей стране. Для наглядности главнокомандующий провел параллель с советским периодом.



Путин напомнил о времени, когда в СССР был дефицит продуктов. Тогда говорили, что в стране "есть все, только не всем хватает". Имелось в виду, что выпуск любой продукции уже налажен, однако количества некоторых товаров пока не хватает для удовлетворения потребности всех жителей огромной империи.

Теперь же людям снова не хватает некоторых продуктов. Причины хоть и разные, но ситуация такая же неприятная. Сейчас на полках есть все и в изобилии, да вот только цены такие, что многим людям не по карману купить все, что нужно.

Повторение ситуации советского периода, когда люди не могли удовлетворить все свои потребности, необходимо избежать, подчеркнул российский лидер. Свои мысли на счет постоянного роста цен на продукты президент озвучил 43-летнему главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву.

Путин отметил, что министр может плохо помнить советский период в силу возраста, однако в любом случае должен сделать все, чтобы избежать плачевной ситуации с доступностью продуктов. Видеоролик опубликовал телеграм-канал "Комсомольская правда".

Тем временем эксперты делятся неутешительными прогнозами по поводу роста цен на продукты. Недавно специалист указал на три категории товаров, которые подорожают в 2021 году.