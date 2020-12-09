В Анкаре посчитали препарат ненадежным

Глава турецкого Минздрава Фахреттина Коджи заявил, что Анкара не будет закупать российский препарат для вакцинации от COVID-19 "Спутник V".



По мнению Турции, наш препарат не соответствует надлежащей лабораторной практике, передает РИА "Новости".

В Кремле в ответ на этот выпад Турции заявили, что наша вакцина является эффективным и надежным препаратом, что подтверждается результатами тестирования и испытаний.

К слову, еще в прошлом месяце Коджи заявлял, что Анкара хочет производить в своей стране российскую вакцину от COVID-19.