В списке также оказалось мексиканское песо

Аналитики издания Bloomberg провели опрос среди финансовых экспертов. В исследовании поучаствовали стратеги, инвесторы и трейдеры – всего 63 представителя экспертного сообщества. По мнению специалистов, больше всего в грядущем году подорожает китайский юань.



На втором месте расположилось мексиканское песо. Замыкает тройку лидеров российский рубль.

Как поясняют специалисты, сильное воздействие на рынок в 2021-м году окажет вакцинация от COVID-19. По словам эксперта Кристофера Уайта, больше всего изменения будут заметны в развивающихся странах. Для них будущий год обещает стать "переломным".

Экономики таких государств начнут интенсивно восстанавливаться. Кроме того, ослабление американского доллара благоприятно скажется на процветании развивающихся стран.

В итоге, согласно данным опроса, 57 из 63 экспертов считают, что валюты развивающихся государств в будущем году подскочат.

Кстати, по мнению экономиста Михаила Делягина, в 2021 году доллар рухнет до 55 рублей.