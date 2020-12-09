Курс рубля
- Доллар по 55: экономист озвучил прогноз на 2021 год
- Рубль подешевел по отношению к евро и доллару
- Эксперты спрогнозировали будущее рубля после резкого роста
Аналитики издания Bloomberg провели опрос среди финансовых
экспертов. В исследовании поучаствовали стратеги, инвесторы и трейдеры – всего
63 представителя экспертного сообщества. По мнению специалистов, больше всего в
грядущем году подорожает китайский юань.
На втором месте расположилось мексиканское песо. Замыкает тройку лидеров российский рубль.
Как поясняют специалисты, сильное воздействие на рынок в 2021-м году окажет вакцинация от COVID-19. По словам эксперта Кристофера Уайта, больше всего изменения будут заметны в развивающихся странах. Для них будущий год обещает стать "переломным".
Экономики таких государств начнут интенсивно восстанавливаться. Кроме того, ослабление американского доллара благоприятно скажется на процветании развивающихся стран.
В итоге, согласно данным опроса, 57 из 63 экспертов считают, что валюты развивающихся государств в будущем году подскочат.
Кстати, по мнению экономиста Михаила Делягина, в 2021 году доллар рухнет до 55 рублей.
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