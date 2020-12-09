Трубоукладчик для "Северного потока-2" прибыл в немецкий порт

В гавани рядом с ним находятся два других российских судна

В немецкий порт Росток прибыл трубоукладчик "Фортуна". Об этом свидетельствуют данные системы отслеживания кораблей Marine Traffic.

Предполагается, что это судно будет задействовано в достройке газопровода "Северный поток-2".

Рядом с "Фортуной" находятся вспомогательные плавсредства "Катунь" и "Владислав Стрижов", отмечает РИА "Новости".

Накануне стало известно, что другой трубоукладчик "Академик Черский", который тоже называется в числе судов-достройщиков "СП-2", неожиданно покинул точку укладки труб в Балтийском море в направлении Калининграда.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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