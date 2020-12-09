Курс рубля
- Доллар по 55: экономист озвучил прогноз на 2021 год
- Рубль подешевел по отношению к евро и доллару
- Эксперты спрогнозировали будущее рубля после резкого роста
683 новости
В немецкий порт Росток прибыл трубоукладчик "Фортуна". Об этом свидетельствуют данные системы отслеживания кораблей Marine Traffic.
Предполагается, что это судно будет задействовано в достройке газопровода "Северный поток-2".
Рядом с "Фортуной" находятся вспомогательные плавсредства "Катунь" и "Владислав Стрижов", отмечает РИА "Новости".
Накануне стало известно, что другой трубоукладчик "Академик Черский", который тоже называется в числе судов-достройщиков "СП-2", неожиданно покинул точку укладки труб в Балтийском море в направлении Калининграда.
В Россию вернется эпоха вещевых рынков
Экс-глава "Роснано" сравнил блогера с вождем пролетариата