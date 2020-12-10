За "Северный поток-2" в Германии выступили политики и вода

За "Северный поток-2" в Германии выступили политики и вода
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Обстоятельства требуют оперативной работы по строительству газопровода

"Северный поток-2" отвечает национальным интересам Германии. Об этом заявил член комитета бундестага по международной политике Армин-Паулюс Хампель. 

По его мнению, причина спора между Берлином и Вашингтоном очевидна: американцы хотят продавать свой газ в Европу, а Германия хочет покупать более дешевое российское сырье. Сейчас, когда газопровод на финальной стадии строительства, Вашингтон особенно давит на партнеров, но Берлин должен устоять:

"Германскому правительству нельзя прогнуться под американским давлением",

подчеркнул Хампель в интервью РИА "Новости". По его мнению, Германия может поторговаться с США, пообещав, например, довести отчисления на оборону до 2% ВВП, как того требуют правила НАТО. Это даст немцам "маневр" для переговоров по "Северному потоку-2" и позволит завершить строительство до введения нового пакета американских санкций.

Поспешить с глубоководными работами "требуют" и погодные условия. Как отметил накануне глава австрийской OMV, соинвестора "Северного потока-2", Райнер Зеле, в январе начнется неблагоприятный для прокладки труб по дну Балтийского моря сезон, изменится уровень воды. Поэтому так важно действовать оперативно. Зеле рассчитывает, что немецкий участок успеют достроить до Нового года. 

Сейчас у оператора проекта есть все разрешения на строительство. К немецкому участку стройки трубоукладчик и суда снабжения уже подошли. Но и американские противники "Северного потока-2" форсируют события. Накануне палата представителей одобрила законопроект, предусматривающий расширенные санкции против российского газопровода. Документ еще должен подписать президент Дональд Трамп, но в украинском "Нафтогазе" уже отпраздновали победу в войне против "Северного потока-2".

Николай ВИКТОРОВ

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