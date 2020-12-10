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В четверг, 10 декабря, стоимость нефти марки Brent превысила психологический показатель в $50 впервые с 6 марта, когда произошел обвал котировок.
Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь к шести часам вечера росла на 2,66% – до $50,16 за баррель, январских фьючерсов на WTI – на 2,75%, до $46,77 за баррель, передает РИА "Новости".
Падение нынешним мартом цен на черное золото случилось из-за неспособности участников ОПЕК+ договорится об объемах снижении добычи сырья на фоне экономического мирового кризиса в результате пандемии коронавируса.
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