Доллар рухнул до 73 рублей

Таких низких показателей не было с августа 2020 года

Цена на нефть марки Brent 10 декабря выросла сначала до $50, а после – и до $51. На этом фоне упал и доллар.

Как показывают данные Мосбиржи, американская валюта торгуется за 73 рубля. При этом евро стоит 88,5 рублей. 

Тем временем эксперты не исключают того, что доллар в 2021 г. может упасть до 55 рублей. 

Полина ИВАНОВА

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