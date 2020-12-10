Таких низких показателей не было с августа 2020 года

Цена на нефть марки Brent 10 декабря выросла сначала до $50, а после – и до $51. На этом фоне упал и доллар.

Как показывают данные Мосбиржи, американская валюта торгуется за 73 рубля. При этом евро стоит 88,5 рублей.

Тем временем эксперты не исключают того, что доллар в 2021 г. может упасть до 55 рублей.