Курс рубля
- Доллар по 55: экономист озвучил прогноз на 2021 год
- Рубль подешевел по отношению к евро и доллару
- Эксперты спрогнозировали будущее рубля после резкого роста
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Цена на нефть марки Brent 10 декабря выросла сначала до $50, а после – и до $51. На этом фоне упал и доллар.
Как показывают данные Мосбиржи, американская валюта торгуется за 73 рубля. При этом евро стоит 88,5 рублей.
Тем временем эксперты не исключают того, что доллар в 2021 г. может упасть до 55 рублей.
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