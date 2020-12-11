Россиян предупредили о возвращении дефицита 90-х из-за новой инициативы правительства

Россиян предупредили о возвращении дефицита 90-х из-за новой инициативы правительства
Фото: Кирилл Зыков/АГН Москва
Названы причины возможной нехватки продуктов

Установление твердых цен на продовольственные товары приведет к дефициту 90-х. Об этом рассказали экономисты.

Это коснется сахара и подсолнечного масла. Если их стоимость "заморозят", то они начнут исчезать с прилавков. Указанные товары "просто перестанут производить, пояснил эксперт, в прошлом глава Минэкономики, Андрей Нечаев.

Но, возможно, этого не произойдет. Если установленная цена обеспечит прибыль и производителям, и торговле, дефицита не ожидается, добавил аналитик. 

Обойти требование соблюдать фиксированные цены не возможно. Если их "заморозят", то это будет контролироваться на высшем уровне, отметил экономист Михаил Щетинин.

Кроме того, установление твердой стоимости некоторых продуктов в магазинах может привести к ее повышению и на остальные. Снижение цен на одни продовольственные товары постараются возместить увеличением их на другие, сообщил URA.RU эксперт Андрей Колганов.

Решение установить предельные цены на эти продукты было принято на совещании правительства.  Согласно ему, сахар не должен быть дороже 45 руб. за 1 кг, а подсолнечное масло – 110 руб. за 1 литр.

Ранее  эксперты предсказали продолжение роста цен на продукты. Причина проста -  по экономике сильно ударила пандемия. 

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Гость
Ответить
Я что то не помню дефицит в 90-<цензура>
Гость
Ответить
Анал- итиг
Гость
Ответить
Еще одно очко в пользу плановой экономики. Наши производители от жадности готовы вообще ничего не делать лишь-бы цены повысить. Это называется картельный сговор и за него нужно сажать. В первую очередь насыщение страны по внутренним ценам и только потом экспорт погоня за валютой.
1
новости партнеров

Двое погибли: подробности инцидента с российскими миротворцами в Карабахе

Все обстоятельства произошедшего еще устанавливаются

Чтобы не лишиться выплат: что надо сделать пенсионерам до 31 декабря

Стоит заранее позаботиться обо всем до конца года

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей