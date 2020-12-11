Названы причины возможной нехватки продуктов

Установление твердых цен на продовольственные товары приведет к дефициту 90-х. Об этом рассказали экономисты.

Это коснется сахара и подсолнечного масла. Если их стоимость "заморозят", то они начнут исчезать с прилавков. Указанные товары "просто перестанут производить, пояснил эксперт, в прошлом глава Минэкономики, Андрей Нечаев.

Но, возможно, этого не произойдет. Если установленная цена обеспечит прибыль и производителям, и торговле, дефицита не ожидается, добавил аналитик.

Обойти требование соблюдать фиксированные цены не возможно. Если их "заморозят", то это будет контролироваться на высшем уровне, отметил экономист Михаил Щетинин.

Кроме того, установление твердой стоимости некоторых продуктов в магазинах может привести к ее повышению и на остальные. Снижение цен на одни продовольственные товары постараются возместить увеличением их на другие, сообщил URA.RU эксперт Андрей Колганов.

Решение установить предельные цены на эти продукты было принято на совещании правительства. Согласно ему, сахар не должен быть дороже 45 руб. за 1 кг, а подсолнечное масло – 110 руб. за 1 литр.

Ранее эксперты предсказали продолжение роста цен на продукты. Причина проста - по экономике сильно ударила пандемия.