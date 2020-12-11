Украина поставила на прикол самолеты Ан-148 в России

Украина поставила на прикол самолеты Ан-148 в России
Фото: commons.wikimedia.org/Dmitry Terekhov (CC BY-SA 2.0)
продолжениеРаскрыта секретная информация об инцидентах на границе РФ и Украины
Киев саботирует эксплуатацию гражданских воздушных лайнеров в РФ

Самолеты Ан-148, считавшиеся некогда перспективной российско-украинской разработкой, оказались провальным проектом для РФ. Из пяти лайнеров, стоящих на балансе авиакомпании "Ангара", совершает полеты только один. Остальные выведены из эксплуатации из-за отказа украинской стороны выполнять свои обязательства. Об этом рассказал гендиректор авиакомпании Сергей Салматов.

Он напомнил, что Ан-148 – общий продукт двух стран. Первый серийный Ан-148 был построен в 2009 г. в России, затем в 2010 г. – на Украине. Но обострение политических отношений между странами привел к тому, что в 2015 г. киевский завод прекратил выпуск Ан-148. А в 2016 г. авиакомпанию "Ангара" внесли в черный список Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. С тех пор ситуация с техподдержкой, которую обязалась вести украинская сторона, "грустная", отметил Салматов в интервью изданию Propeller.News.

В частности, компания отправила три неисправных двигателя на ремонт на завод – изготовитель "Мотор Сич". "Ангаре" их до сих пор не вернули. Сейчас приходится вести восстановительный ремонт самолетов Ан-148 за счет других лайнеров этой же модели. В результате у "Ангары" летает только один, четыре других "давят бетон".

Ранее украинские эксперты признали крах свой авиационной отрасли из-за вынужденного прекращения сотрудничества с российскими партнерами. Сейчас под угрозой банкротства компания "Мотор Сич" – Киев наложил запрет на ее контракт с китайскими инвесторами.

Фоторепортаж
Выживших нет: в Подмосковье разбился Ан-148
Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Фото: ТАСС Фото: ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Николай ВИКТОРОВ

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