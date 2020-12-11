При этом нефть снова дешевеет

Официальный курс доллара, установленный Центробанком РФ с расчетами "на завтра", составил 73,12 рубля. Это на 59 коп. ниже предыдущего значения.

Курс евро также понижен до отметки 88,77 рубля.

При этом на Московской бирже российская валюта, напротив, идет вниз. В 15.00 мск за доллар давали 73,28 руб., за евро 88,75 рубля.

Дешевеет и нефть на мировых рынках. Накануне баррель североморской Brent стоил 51 доллар, вернувшись к мартовским значениям, но уже в пятницу, 11 декабря, стоимость черного золота опустилась до 49,9 доллара.

Несмотря на колебания курса, западные эксперты называют рубль одной из наиболее перспективных валют.