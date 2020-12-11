Спустя год: "Фортуна" начала укладывать трубы "Северного потока - 2"

Спустя год: "Фортуна" начала укладывать трубы "Северного потока - 2"
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Строительство наконец возобновилось в водах Германии

Практически спустя год простоя состоялось знаменательное событие – "Северный поток – 2" вновь начали строить. Nord Stream 2 объявил о том, что судно "Фортуна" возобновило укладку труб недостроенной части газопровода. 

Об этом пишет РИА "Новости". Сообщается, что трубоукладчик будет работать на 2,6 км в исключительной экономической зоне Германии. Трубы будут укладываться на глубине менее 30 метров. 

Строительство газопровода прервалось в конце 2019 года, когда США ввели санкции против "Северного потока – 2". Тогда швейцарская компания Allseas вывела свои суда из Балтийского моря. Почти год судьба проекта оставалась загадкой. Вашингтон грозился очередными рестрикциями, обвиняя Москву в том, что с помощью газопровода она получит рычаг давления на Европу. В России же подобные обвинения отвергали, отмечая, что проект носит исключительно экономический характер. Эксперты же выдвигали теории о том, какие суда продолжат работы, а также когда именно это случится.  

На днях же Палата представителей конгресса США одобрила оборонный бюджет на 2021 финансовый год. В проект включены новые ограничительные меры против "Северного потока – 2". Предполагается, что санкции коснутся компаний, которые предоставляют услуги, позволяющие достроить газопровод. 

В конце ноября стало известно, что укладка труб продолжится примерно с пятого декабря. Последние дни "Фортуна" и "Академик Черский", которые, очевидно, переоборудовали, чтобы они могли работать, то и дело меняли свое местоположение. Однако предполагается, что немецкий участок будет достроен до конца 2020 года. 

Полина ИВАНОВА

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Мечты сбываются, сбылась мечта Украины. То ли еще будет...
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Большое спасибо людям которые этим занимались, прошу наградить, прошу, и снимаю шляпу.
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