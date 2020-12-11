Эксперты высоко оценили бюджет Хабаровского края

Команде Михаила Дегтярева удалось привлечь в регион дополнительные средства

Законодательная дума Хабаровского края одобрила 9 декабря бюджет субъекта на 2021 и на период до 2023 года. Специалисты проанализировали данный документ и поделились своим экспертным мнением.



Политолог Евгений Чадаев отметил, что бюджет региона получился социально-ориентированным и сбалансированным. При этом большую роль сыграла работа врио губернатора края Михаила Дегтярева и его команды. На протяжении нескольких месяцев глава региона направлял обоснованные запросы в центр. В итоге госбюджет выделил дополнительные средства для развития этих территорий.

С тем, что врио Хабаровского края удалось наладить конструктивный диалог с федеральными властями, согласен и профессор Валерий Чудесов. Эксперт отметил, что Дегтярев сумел добиться финансирования социально важных проектов региона. Таким образом, Дальний Восток смог заявить о себе как о субъекте, стремящимся к развитию и нуждающимся в поддержке из центра.

В свою очередь, в интервью изданию AmurMedia экономист Вадим Заусаев отметил, что ситуация в целом в стране достаточно сложная, поэтому принятый Законодательной думой бюджет можно назвать успешным. Хотя, по мнению эксперта, документу недостает утверждения точек экономического роста.

При этом сам Михаил Дегтярев подчеркивал, что властями точки экономического роста уже определены. В частности, руководство региона планирует делать серьезные вложения в инвестиционные проекты.