Укладка труб может занять не так много времени, как предполагалось

После того, как стало известно, что трубоукладчик "Фортуна" возобновила строительство "Северного потока – 2", встал вопрос о том, а сколько времени займет весь процесс. Ответ дал эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

"Фортуна" находится в Балтийском море в водах Германии не одна. Рядом с судном расположился корабль "Балтийский исследователь", что означает – на нем есть необходимое количество труб. На этом участке осталось недостроенными три километра на обеих нитках. "Фортуна" способна преодолевать один километр в день. Если повезет с условиями, то судно будет работать один день, при непогоде – два, и это на первой нитке, потом потратит полтора дня, чтобы перебраться на вторую. В итоге, на строительство немецкого участка будет потрачена неделя.

Однако остался еще и участок Дании. Если "Фортуне" на обеих нитках поможет "Академик Черский", то на достройку "Северного потока – 2" уйдет максимум полтора месяца. Как отметил Юшков в разговоре с "Известиями", если "Фортуна" будет укладывать трубы в одиночку, то работы затянутся на три месяца.

О том, что строительство газопровода наконец возобновилось, стало известно 11 декабря. Тем временем в США идет работа над тем, чтобы похоронить проект. Сенат страны, как передает РИА "Новости", одобрил оборонный бюджет на 2021 финансовый год, куда входят санкции против "Северного потока – 2".