Народ нашел новый способ повысить доходность

С начала года депозиты граждан сократились на 8,5 миллиардов долларов – народ стал массово выводить средства со счетов и переводить в другие виды активов. Однако некоторые из них нашли новый способ для повышения доходности своих средств. Об этом рассказал председатель правления КПК "Обновление" Михаил Дорофеев.

Он объясняет, что россияне массово снимают деньги со счетов из-за низкой доходности. Первый отток пошел с валютных вкладов – народ воспользовался возможностью "зафиксировать" прибыль на фоне изменений курса. А после понижения ключевой ставки ЦБ, считает Дорофеев, пошел отток и с рублевых депозитов.

"Сейчас максимальная ставка по вкладам в рублях в топ-10 банках (4,44%) едва перекрывает инфляцию, при этом в октябре она опускалась еще ниже до 4,33%, однако уменьшение профицита ликвидности в банковском секторе привело к ее небольшому росту", – объяснил он в беседе с "Прайм".

Из-за этого люди начали искать новый инструмент для сохранения своих средств. Одни стали вкладываться в недвижимость, другие проявили интерес к фондовому рынку. За этот год число клиентов у брокеров достигло рекордных 7,6 миллионов человек.

Дорофеев полагает, что ближайшее время ждать повышения доходности вкладов не приходится – они сохранятся на уровне, близком к историческому минимуму, весь следующий год. Не исключено, что в таких условиях банки найдут новый источник для инвестиций – к примеру, фондирование у правительства или ЦБ.

Ранее эксперты спрогнозировали будущее рубля после укрепления курса.