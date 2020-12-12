Эксперт озвучил будущее для экономик России и США на 2021 год

Прогнозы для стран кардинально отличаются

Российская экономика начнет восстанавливаться после последствий пандемии уже в следующем году, а вот американской системе такое не грозит. Об этом заявил директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен.

Эксперт объяснил, что во многом на восстановление экономики в России повлияет вакцинация от коронавируса. Он отметил, что результаты разработки "Спутник V" выглядят обнадеживающе, поэтому дела могут пойти на лад.

"Думаю, что ВВП в будущем году вырастет на 3,5%, а инфляция составит 4,5%. Также прогнозирую профицит текущего счета в 3% и небольшой дефицит бюджета", – цитирует его РИА "Новости".

Позитивные изменения, по его оценке, будут заметны уже во втором квартале 2021 года.

В то же время в США Якобсен не увидел предпосылок для скорого восстановления пострадавшей экономики. Он отметил, что в стране очень мало внимания уделяют проблемам малого и среднего бизнеса. Также сейчас в Штатах наблюдается серьезный политический раскол, который негативно скажется на стабилизации ситуации в экономике.

По общей оценке, эксперт полагает, что победить пандемию коронавируса в мире смогут во втором квартале 2021 года. Вместе с этим до конца года мировая экономика сможет вернуться в норму. Первыми из кризиса выйдут азиатские страны и Северная Европа.

Однако, как полагают некоторые специалисты, рост цен на продукты при этом не остановится.