Предсказан курс доллара на Новый год

Предсказан курс доллара на Новый год
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press//www.globallookpress.com
Позитивные тенденции не позволят русскому деревянному обрушить американскую валюту

В последнюю неделю рубль заметно укреплялся по отношению к доллару. В пятницу торги завершились на отметке 73 руб. за "американца". Однако предполагается, что сильно ниже доллар уже не упадет.

Главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман рассказал, что на рубль влияли новости о начале вакцинации в мире от коронавируса, вливание денег в экономику ЕС и США со стороны центробанков и госбюджетов. 

События в мире, которые ожидаются на грядущей неделе, например, заседание ФРС США позволят рублю находиться все в той же отметке и не падать. Из-за того, что за последнее время российская валюта немного подросла, дальнейшего укрепления ждать не стоит. На стоимость воздействуют и риски от действий будущего президента США Джо Байдена. Напряженность в отношениях США и Китая, а также проблемы в переговорах между ЕС и Великобританией о Брекзите тоже негативно влияют на рост российского деревянного. 

Вероятно, доллар будет стоить 72-74 рубля, а евро – 87-89 рублей в ближайшие семь дней. Эксперт отметил в разговоре с "Российской газетой", что на Новый год доллар будет торговаться в диапазоне 71-75 рублей, а евро – 87-90 рублей. 

Впрочем, некоторые аналитики уверены, что доллар по 55 рублей в 2021-м – вполне реальная ситуация. 

Полина ИВАНОВА

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