Неконтролируемый рост стоимости товаров серьезно встревожил россиян

Цены на важную для нормального питания продукцию продолжают расти. В прессе появилась информация, что профильные министерства нашли способ решения проблемы.



Так, издание "Известия" со ссылкой на надежных информаторов сообщило, что государство может зафиксировать цены на растительное масло и сахарный песок.

При этом цена на масло, по имеющимся данным, будет заморожена на уровне 110 рублей за литр. Сахарный песок не будет продаваться дороже 45 рублей за килограмм, пишет "URA.RU".

Если данную инициативу окончательно одобрят, цены на указанные продукты будут заморожены с начала будущего года на срок в три месяца, добавляет телеканал "360".

Ранее сообщалось, что эксперты предрекли продолжение роста цен на продукты. По мнению специалистов, россиян и дальше ждет удорожание важных для жизни товаров.