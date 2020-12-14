Стоимость ряда товаров зафиксируют на три месяца

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что кабмин принял решение заморозить цены на некоторые продукты питания вплоть до конца первого квартала 2021 года. Речь идет о сахарном песке и растительном масле.



Глава Минэкономразвития Максим Решетников, в свою очередь, обозначил, что договоры с производителями данных продуктов должны быть подписаны до 20 декабря, сообщает радио "Спутник".

При этом премьер-министр подчеркнул, что борьба с неконтролируемым ростом цен на продовольствие должна быть системной, а не ситуативной.

Сколько же в итоге будет стоить сахарный песок и растительное масло, рассказал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Итак, максимальная розничная цена на сахар установлена в размере 46 рублей за килограмм. Литр масла в розницу должен стоить не более 110 рублей, передает РИА "Новости".

В заключении Михаил Мишустин подчеркнул, что ответственность за реализацию проекта по заморозке цен на перечисленные продукты несут главы Минсельхоза и Минпромторга.

Тем временем, эксперты предрекают продолжение роста стоимости продуктов. По мнению специалистов, жителей России и дальше ждет удорожание важных для жизни товаров.