Новому черноморскому газопроводу понадобится почти 50 лет, чтобы стать прибыльным

Проект Москвы "Турецкий поток" испытывает ряд проблем и, вероятно, обречен на провал. К такому выводу пришел автор американского журнала National Interest Марк Эпископос.

Несмотря на то, что "ТП" имел под собой здравую геостратегическую платформу, он с самого начала наткнулся на множество препятствий с момента его создания в конце 2015-го. Газопровод был запущен в нынешнем году, чтобы заменить провалившийся проект "Южный поток", однако теперь ему грозит судьба, аналогичная его предшественнику, считает обозреватель.

Эксперт напомнил, что после майданных событий на Украине 2014-го, Россия решила обезопасить свои газопроводы и перенаправить доставку топлива вокруг территории соборной. Кремль решил запустить "Северный поток", чтобы соединить западный российский город Выборг с коммерческим хабом на севере Германии. А нитка "Южного потока" должна была протянуться с российского берега в Черном море до Балкан, где уйти в двух направлениях: в Италию и Австрию.

И если с первым все проходит более-менее успешно, то со вторым проектом после возвращения Крыма в состав РФ начались проблемы, указывает автор статьи. Далее он провел экскурс в историю создания и строительства "Турецкого потока", заменившего "ЮП", который позволяет Москве решить стратегическую задачу, а именно доставлять газ в обход Незалежной.

"Есть и перспективные экономические выгоды: трубопровод, соединяющий Россию с Балканами напрямую через Турцию, снижает транзитные платежи не только на Украину, но и в Молдавию, Румынию и Болгарию", – отмечает Эпископос.

Автор перечислил проблемы, с которыми Москва и Анкара столкнулись при реализации "ТП", в том числе кризис, с которым стороны столкнулись после сбитого турками российского бомбардировщика Су-24М в 2015-ом. Тем не менее, в этом году газопровод был запущен в эксплуатацию.

"Открытие "Турецкого потока" в Москве приветствовали как триумф российской экономической стратегии. Год спустя проект привел лишь к сомнительным успехам, которые обошлись очень дорого", – пишет обозреватель.

К таковым он отнес то, что Сербия все никак не может достроить свой участок газопровода. По последним оценкам, это произойдет не раньше середины 2021 года. Одной из основных стратегических целей "Турецкого потока" было отделение Украины от транзита нашего газа в Юго-Восточную Европу.

Однако новое исследование Института проблем естественных монополий показывает, что при нынешнем уровне спроса в Старом свете отрезать Украину от российских газовых маршрутов невозможно. По прогнозам специалистов ИПЕМ, даже в 2035 г. через украинскую территорию будет проходить до 41 млрд куб нашего сырья.

"Кроме того, становится все более очевидным, что проект обречен на экономический провал: по оценкам экспертов, трубопроводу потребуется около 47 лет, чтобы стать прибыльным", – утверждается в статье.

"ТП" функционирует недостаточно эффективно отчасти из-за совершенно разных приоритетов двух его операторов. Для Москвы трубопровод является жизненно важным средством транспортировки газа на европейские рынки. Тем временем Анкара рассматривает "Турецкий поток" лишь как еще одну возможность диверсифицировать свой и без того большой портфель вариантов импорта голубого топлива. За последние несколько лет перекачка нашего газа в Турцию неуклонно сокращается в угоду сырью из Азербайджана и Ирана. И запуск "ТП" не изменил данной тенденции.

А тут еще обострился нагорно-карабахский конфликт, в котором Баку получил поддержку со стороны Анкары. В соответствии с недавним внешнеполитическим поведением Турции, скорее всего, ее власти переместят свой импорт энергоносителей в пользу Баку в ущерб "Газпрому". Помимо этого, Анкара может предпринять шаги по увеличению своей доли импорта СПГ из Катара и Алжира, еще больше развернуться от России.

За пределами Турции наш южный газопровод конкурирует с "Южным газовым коридором", который является основным газовым коридором из Азербайджана в Южную Европу через турецкую территорию.

"Турецкий поток" оказался таким же устойчивым, как и сами российско-турецкие отношения. Поскольку Москва вступает в период возобновления конкуренции с Анкарой, будущее экспорта российского газа в Старый свет висит на волоске, резюмирует автор.

