Россиян предупредили о падении доходов из-за девальвации рубля

Стоимость российской валюты, вопреки прогнозам, в ближайшее время не повысится

В 2021 г. рубль укрепит свои позиции – доллар будет стоить около 65 руб., считает директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен. Однако в МГУ полагают, что для этого нет никаких оснований.

Доллар всегда будет более востребованной валютой. В России же наблюдается спад производства, и ждать повышения спроса на отечественное сырье, как спрогнозировал датский банкир, не стоит. Завкафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ им. Ломоносова Елена Ведута отметила в беседе с НСН:

"Нет оснований для роста рубля, он еще может пройти через ряд девальваций, что также скажется на падении доходов наших граждан".

Специалист заключила, что изменить ситуацию поможет развитие собственного производства, передает "Свободная пресса".

Ранее Стин Якобсен сообщил, что рубль укрепится в долгосрочной перспективе, поэтому избавляться от российской валюты пока не стоит.