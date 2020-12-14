После остановки транзита газа из России украинскую трубу порежут на металлолом

После остановки транзита газа из России украинскую трубу порежут на металлолом
Фото: J.W.Alker/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Киеву советуют уже сейчас вести переговоры с "Газпромом" о продолжении контракта

Советская труба украинской газотранспортной системы пойдет на металлолом в случае полной остановки транзита газа из России. Это может случиться, когда на всю мощь заработают "Северный поток-2" и вторая нитка "Турецкого потока". Такой прогноз для судьбы ГТСУ дал эксперт энергетического рынка Валентин Землянский.

Он отметил, что объемы транспортировки российского сырья по мере запуска "СП-2" однозначно будут снижаться, вопрос лишь в том, насколько. Все зависит от того, какая востребованность в голубом топливе необходима европейским потребителям. По его словам, украинскую ГТС все равно ждет процесс оптимизации, который подразумевает снятие с содержания и перевод трубы в разряд металлического лома.

"Какая именно часть пойдет в металлолом, пока не понятно... Это серьезная работа, и с кондачка это не решишь, так что это длительный процесс", – цитирует украинского специалиста издание "Украина.ру".

Он напомнил, что сейчас у Киева есть страховка – действующий до 2024 года контракт на транзит российского газа в Европу. Но что будет реально с трубой после этого срока, сложно прогнозировать, поскольку непонятно, какой объем оставит для украинского маршрута "Газпром". Также неизвестно, сколько топлива будет необходимо европейцам в условиях нынешнего экономического кризиса на фоне пандемии коронавируса, указал эксперт.

По его мнению, переговоры о поставках нужно вести уже сейчас, чтобы потом не стало поздно.

"Я боюсь, что украинская сторона опомнится перед самым окончанием действия пятилетнего транзитного контракта", – резюмировал Землянский.

Несмотря на угрозы со стороны США о новых санкциях в отношении участников проекта "Северный поток-2", газопровод таки начали достраивать после длительной заморозки. Трубоукладчик "Фортуна" приступил на прошлой неделе к укладке труб на немецком участке в Балтийском море, это примерно три километра газопровода. Эксперты полагают, что "СП-2" может быть достроен за три месяца.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Кацап-Московит
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Нэ, надо щобi каклi заколцэваi свои системы - гонять у себя тонны своего <цензура>.
Гость
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А им новую трубу привезут. По традиции за двойную цену и из демократической Пенсильвании. Будут гонять по ней воздух свободы. А шоб було!
М
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к 24 году агродержава построит свою плазменную энергетику,начнет производить свой газ из свеклы и цибули,при этом большинство выживших аборигенов зароется в землю,обрастет плотным мехом и научится видеть в темноте,на поверхность будут выползать по ночам в поисках насекомых и опавших плодов
а случись ядерная мировая они выживут вместе с крысами и начнут новую эру и новых мутированных полулюдей полукрыс,сала хероям-хероям в срало!
Гость
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Забогатеют наконец то терпилы хохлостанские на зло Европэ
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