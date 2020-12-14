Следующим шагом Белого дома могут стать только ограничения против правительства ФРГ

Санкционная политика Соединенных Штатов, направленная на срыв проекта "Северный поток – 2", дошла до своего предела. Ее логичным продолжением для американской стороны стало бы введение ограничений против официальных лиц немецкого правительства, что гарантирует наступление весьма непредсказуемых последствий, считает главный аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

Специалист напомнил, что газовая магистраль имеет для Германии стратегическое значение. Берлин давно стремится к независимости от угля, а покрыть свою потребность в энергоресурсах путем расширения ветряных и солнечных электростанций немцы не могут. По этой причине СПГ является единственной и логичной альтернативой, потребность в которой станет еще выше в ближайшее пятнадцатилетие.

В скором времени Штатам предстоит передача властных полномочий администрации демократа Джо Байдена, поэтому риторика Вашингтона пока не ужесточается. Тем не менее, избранный президент не откажется от давления на "Северный поток – 2", так как СПГ входит в зону интересов американского бизнеса. Не исключено, однако, что демократы "спустят на тормоза" политику по дискредитации проекта.

Если Трамп ориентировался на доминирование американского бизнеса в глобальном рынке, что подтверждалось тарифами на китайский экспорт, выходом из ядерного соглашения с Ираном для стимулирования цен на нефть и оказания помощи для сланцевых компаний США, то Байден будет проявлять большую сдержанность. По этой причине надежд на успешное завершение проекта становится больше.

"Вряд ли Вашингтон дойдёт до того, чтобы накладывать санкции на правительство своего союзника в Европе", – заявил Кочетков в интервью агентству "Прайм".

Ранее Bloomberg писало, что Белый дом терпит неудачи в санкционной политике против "Северного потока – 2".