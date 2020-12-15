Америка пока занята своими делами и не будет лезть в российскую экономику

Рубль до конца текущего года будет отыгрывать позиции у иностранных валют. Таким прогнозом поделился председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов.



Эксперт пояснил, что сейчас рубль чувствует себя более уверенно, однако у него еще есть достаточный потенциал для роста. На данный момент на курс российской валюты влияет мощный приток капиталов в нашу страну.

Единственный рычаг, который может негативно сказаться на позиции рубля – это американские санкции. Однако, по мнению экономиста, в ближайшее время опасаться новых рестрикций не стоит, передает РИА ФАН.

Самые скандальные выборы президента США еще не подошли к своему логическому завершению. Так что некоторое время американцам не будет дела до внешних "врагов", к коим они относят нашу страну. Конгресс США будет трудоспособен только к началу лета – тогда-то и могут появиться новые санкционные ограничения, пишет РБК.

Впрочем, некоторые эксперты не столь оптимистичны. Недавно россиян предупредили о падении доходов из-за девальвации рубля.