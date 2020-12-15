Санкции будут: в Германии оценили шансы США помешать строительству "Северного потока-2"

Санкции будут: в Германии оценили шансы США помешать строительству "Северного потока-2"
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Европейцы готовы принять ответные меры против политики Вашингтона

Американские санкции в отношении "Северного потока-2" будут введены вопреки мнению ФРГ. Это допустил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст. Однако, по его мнению, это не помешает реализации проекта.

Немецкий депутат считает, что смена лидера Белого дома не изменит намерений американцев ввести санкции против "Северного потока-2". Не помешает этому и обсуждение, которое американская сторона должна предварительно провести с европейскими ведомствами.

"Предполагаю, что санкции будут, но "Северный поток - 2" все равно будет достроен",

– приводит "Интерфакс" мнение Эрнста. При этом немецкий парламентарий повторил официальную позицию Германии: экстерриториальные санкции США неприемлемы, и в случае продолжения подобного давления европейцам придется предпринять собственные меры против санкционной политики США, передает "Финмаркет".

Газопровод "Северный поток-2" предназначен для поставок газа из России в ФРГ по дну Балтийского моря. На прошлой неделе возобновились работы по укладке труб на на немецком участке. США выступают против строительства газопровода, что вызывает откровенное раздражение в ФРГ.

Николай ВИКТОРОВ

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