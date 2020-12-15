Вакцинация от COVID-19 встряхнет топливный рынок

В 2021 г. цена на нефть будет варьироваться в диапазоне $40-60 за баррель. Такой прогноз дает специалист аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова.

По ее словам, главная причина обвала цены на углеводороды в нынешнем году связана с мировой пандемией коронавируса. Поскольку вакцинация от COVID-19 уже стартовала, следовательно влияние опасной инфекции на экономику снижается. Эксперт считает, что в 2021-ом можно ожидать стабилизации сырьевого рынка и увеличения спроса на нефтепродукты. Однако до уровня в $70-80 за баррель цена нефти быстро не вернется.

В будущем в мировой экономике лидерство займут Китай и Россия. Мильчакова отметила, что КНР стоит на первых позициях по переработке сырья, а РФ является прямым поставщиком черного золота.

"Наши страны связывает нефтепровод "ВСТО-2", а поставки по трубопроводу удешевляют стоимость транспортировки нефти для потребителя, так что можно ожидать, что Китай будет закупать большие объемы нефти именно у России", – цитирует РИА ФАН аналитика.

Одновременно в сфере нефтедобычи остаются и риски. К ним относятся туристический бизнес и авиапромышленность. Эксперт напомнила, что спрос на топливо для самолетов в текущем году невероятно упал. Это не может не сказаться на востребованности сырья, резюмировала она.

Напомним, на прошлой неделе впервые с марта цена на нефть перевалила за $50 за баррель.

