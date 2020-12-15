Россия и Китай возглавят мировую экономику благодаря ценам на нефть

Россия и Китай возглавят мировую экономику благодаря ценам на нефть
Фото: Stefan Klein/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Вакцинация от COVID-19 встряхнет топливный рынок

В 2021 г. цена на нефть будет варьироваться в диапазоне $40-60 за баррель. Такой прогноз дает специалист аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова.

По ее словам, главная причина обвала цены на углеводороды в нынешнем году связана с мировой пандемией коронавируса. Поскольку вакцинация от COVID-19 уже стартовала, следовательно влияние опасной инфекции на экономику снижается. Эксперт считает, что в 2021-ом можно ожидать стабилизации сырьевого рынка и увеличения спроса на нефтепродукты. Однако до уровня в $70-80 за баррель цена нефти быстро не вернется.

В будущем в мировой экономике лидерство займут Китай и Россия. Мильчакова отметила, что КНР стоит на первых позициях по переработке сырья, а РФ является прямым поставщиком черного золота.

"Наши страны связывает нефтепровод "ВСТО-2", а поставки по трубопроводу удешевляют стоимость транспортировки нефти для потребителя, так что можно ожидать, что Китай будет закупать большие объемы нефти именно у России", – цитирует РИА ФАН аналитика.

Одновременно в сфере нефтедобычи остаются и риски. К ним относятся туристический бизнес и авиапромышленность. Эксперт напомнила, что спрос на топливо для самолетов в текущем году невероятно упал. Это не может не сказаться на востребованности сырья, резюмировала она.

Напомним, на прошлой неделе впервые с марта цена на нефть перевалила за $50 за баррель.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

новости партнеров

Обиделись: члены президиума Боснии и Герцеговины отказались встречаться с Лавровым

Глава российского МИД задел зарубежных коллег за живое

Ставленник США может потеснить Тихановскую

Вашингтону сейчас нет резона раздувать в Белоруссии протесты

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей