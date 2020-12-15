Японские эксперты поставили Москву в пример

Японские эксперты поставили Москву в пример
Фото: Сергей Киселев/АГН Москва
Многие предприятия не только преодолели кризис благодаря поддержке властей, но и вернулись к прежним показателям

Московская экономика переживает пандемию коронавируса с меньшими потерями, чем эксперты прогнозировали изначально. Благодаря мерам поддержки, которую оказывает город, предприятиям удалось быстро справиться с последствиями ограничений и вернуться к прежним показателям. В ходе проведенного исследования специалисты из Японии высоко оценили методы столичной экономики в сфере поддержки бизнеса.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что добиться таких результатов предпринимателям удалось благодаря смене формата работы, взаимодействию с потребителями, а также развитию онлайн-торговли.

"Принятые в пандемию антикризисные меры позволили предприятиям в короткий срок преодолеть последствия ограничений и быстро восстановить обороты до докризисного уровня",

– подчеркнул заммэра столицы. Однако не все отрасли восстановились окончательно. Сильнее всего в период пандемии пострадали представители сферы туризма, а также гостиничного и ресторанного бизнеса. Предприятия малого и среднего бизнеса пока тоже не вернулись к прошлогодним показателям. Именно поэтому власти Москвы следят за изменениями в экономике и разрабатывают дополнительные меры поддержки.

Несмотря на то, что изначально Россия была хуже подготовлена к пандемии по сравнению с Японией, Москве удалось успешно стабилизировать ситуацию и ввести антикризисные меры. Как отметил глава московского филиала Исследовательского института Номура Андрей Родионов, столица не только справилась, но и показала пример другим регионам. Эксперты также отметили, что базовые принципы антикризисной экономической политики Москвы и Токио были довольно похожи. Исследование опубликовано на сайте японского института.

Экономика столицы имеет большую сервисную составляющую, а также большую долю малого и среднего бизнеса, поэтому в период пандемии она оказалась особо уязвимой. Тем не менее, Москва – экономический центр страны – не ограничилась базовыми федеральными мерами поддержки и оказала дополнительную помощь городским предприятиям. Это решение оказалось невероятно важным и ему последовали многие российские регионы.

Старший преподаватель кафедры управления бизнес-процессами факультета рыночных технологий ИОМ РАНХиГС Борис Пивовар отметил, что Россия не пошла по такому жесткому сценарию, как это сделали в других странах, где теперь бизнес полностью закрывают. Отказ от тотального локдауна позволил не усугубить ситуацию, добавил эксперт, хотя ряд ограничений по-прежнему продолжает действовать для ресторанной отрасли и гостиничного сектора.

"Принятые меры для бизнеса дают надежду на выживание",

– оценил поддержку предприятий в Москве Борис Пивовар в беседе с "Утро.ру".

Владимир Ефимов также сообщил, что основным инструментом помощи столичной экономике стал пакет антикризисных мер на сумму порядка 90 млрд рублей. В него вошли налоговые отсрочки, освобождение от арендных платежей, субсидии и гранты, льготное кредитование и другие меры, которые продолжают действовать до конца этого года. Именно благодаря им экономика смогла адаптироваться, а большинство отраслей уже начали восстанавливаться.

Кроме того, общий оборот услуг и предприятий торговли за ноябрь превысил прошлогодние показатели – и это с учетом ухудшения эпидемиологической ситуации. Москва не прекратила выполнение экономических программ, несмотря на потери в бюджете и рост социальной нагрузки.

Стоит отметить, что все меры поддержки бизнеса можно было получить в электронном формате через разные ИТ-платформы, в том числе на порталах "Госуслуг" и Mos.ru.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

новости партнеров

Обиделись: члены президиума Боснии и Герцеговины отказались встречаться с Лавровым

Глава российского МИД задел зарубежных коллег за живое

Ставленник США может потеснить Тихановскую

Вашингтону сейчас нет резона раздувать в Белоруссии протесты

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей