Японские эксперты поставили Москву в пример

Многие предприятия не только преодолели кризис благодаря поддержке властей, но и вернулись к прежним показателям

Московская экономика переживает пандемию коронавируса с меньшими потерями, чем эксперты прогнозировали изначально. Благодаря мерам поддержки, которую оказывает город, предприятиям удалось быстро справиться с последствиями ограничений и вернуться к прежним показателям. В ходе проведенного исследования специалисты из Японии высоко оценили методы столичной экономики в сфере поддержки бизнеса.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что добиться таких результатов предпринимателям удалось благодаря смене формата работы, взаимодействию с потребителями, а также развитию онлайн-торговли.

"Принятые в пандемию антикризисные меры позволили предприятиям в короткий срок преодолеть последствия ограничений и быстро восстановить обороты до докризисного уровня",

– подчеркнул заммэра столицы. Однако не все отрасли восстановились окончательно. Сильнее всего в период пандемии пострадали представители сферы туризма, а также гостиничного и ресторанного бизнеса. Предприятия малого и среднего бизнеса пока тоже не вернулись к прошлогодним показателям. Именно поэтому власти Москвы следят за изменениями в экономике и разрабатывают дополнительные меры поддержки.

Несмотря на то, что изначально Россия была хуже подготовлена к пандемии по сравнению с Японией, Москве удалось успешно стабилизировать ситуацию и ввести антикризисные меры. Как отметил глава московского филиала Исследовательского института Номура Андрей Родионов, столица не только справилась, но и показала пример другим регионам. Эксперты также отметили, что базовые принципы антикризисной экономической политики Москвы и Токио были довольно похожи. Исследование опубликовано на сайте японского института.

Экономика столицы имеет большую сервисную составляющую, а также большую долю малого и среднего бизнеса, поэтому в период пандемии она оказалась особо уязвимой. Тем не менее, Москва – экономический центр страны – не ограничилась базовыми федеральными мерами поддержки и оказала дополнительную помощь городским предприятиям. Это решение оказалось невероятно важным и ему последовали многие российские регионы.

Старший преподаватель кафедры управления бизнес-процессами факультета рыночных технологий ИОМ РАНХиГС Борис Пивовар отметил, что Россия не пошла по такому жесткому сценарию, как это сделали в других странах, где теперь бизнес полностью закрывают. Отказ от тотального локдауна позволил не усугубить ситуацию, добавил эксперт, хотя ряд ограничений по-прежнему продолжает действовать для ресторанной отрасли и гостиничного сектора.

"Принятые меры для бизнеса дают надежду на выживание",

– оценил поддержку предприятий в Москве Борис Пивовар в беседе с "Утро.ру".

Владимир Ефимов также сообщил, что основным инструментом помощи столичной экономике стал пакет антикризисных мер на сумму порядка 90 млрд рублей. В него вошли налоговые отсрочки, освобождение от арендных платежей, субсидии и гранты, льготное кредитование и другие меры, которые продолжают действовать до конца этого года. Именно благодаря им экономика смогла адаптироваться, а большинство отраслей уже начали восстанавливаться.

Кроме того, общий оборот услуг и предприятий торговли за ноябрь превысил прошлогодние показатели – и это с учетом ухудшения эпидемиологической ситуации. Москва не прекратила выполнение экономических программ, несмотря на потери в бюджете и рост социальной нагрузки.

Стоит отметить, что все меры поддержки бизнеса можно было получить в электронном формате через разные ИТ-платформы, в том числе на порталах "Госуслуг" и Mos.ru.