Россияне разлюбили доллар

Россияне разлюбили доллар
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Всемирный банк отчитался о падении популярности валюты США в РФ

Прошли времена, когда россияне предпочитали хранить сбережения в долларах и евро. На это обратили внимание эксперты Всемирного банка.

В отчете ВБ по России за 2020 г. отмечается резкое падение количества вкладов россиян в иностранной валюте. Сейчас их доля в совокупности составляет чуть более четверти (27%) от всех депозитов, тогда как в 2015 г. этот показатель достигал 36%, передает РИА "Новости".

Аналогичная ситуация и на рынке кредитования. Сейчас лишь 19% займов в РФ выдано в долларах и евро, тогда как пять лет назад 25% заемщиков предпочитали брать в долг в иностранной валюте.

Государство также стремится к дедолларизации экономики. По данным ВБ, в первом полугодии 2020 г. доля доллара США при оплате поставляемых за рубеж российских товаров и услуг сократилась с 62% до 60,2%. Особенно это заметно по торговле с Китаем и Индией. 

Ранее банки резко снизили доходность по валютным депозитам, а сообщение о введении цифрового аналога доллара и вовсе напугало россиян. 

Николай ВИКТОРОВ

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Гость
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Только вот беда - рубль вас не любит, реальная инфляция минимум 10%, а не 4%, как росстат сообщает. При этом депозит в убогие 5% даже не компенсирует эту реальную инфляцию, являясь заранее убыточным. Так что если есть сбережения или свободные деньги - опять в валюту, она хотя бы не теряет стоимость так быстро. Удачи с продажей долларов нашему ЦБ, пока ему нефть это позволяет делать.
М
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а я еще больше люблю рубль,куу
Гость
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Очень люблю рубль...
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