Всемирный банк отчитался о падении популярности валюты США в РФ

Прошли времена, когда россияне предпочитали хранить сбережения в долларах и евро. На это обратили внимание эксперты Всемирного банка.

В отчете ВБ по России за 2020 г. отмечается резкое падение количества вкладов россиян в иностранной валюте. Сейчас их доля в совокупности составляет чуть более четверти (27%) от всех депозитов, тогда как в 2015 г. этот показатель достигал 36%, передает РИА "Новости".

Аналогичная ситуация и на рынке кредитования. Сейчас лишь 19% займов в РФ выдано в долларах и евро, тогда как пять лет назад 25% заемщиков предпочитали брать в долг в иностранной валюте.

Государство также стремится к дедолларизации экономики. По данным ВБ, в первом полугодии 2020 г. доля доллара США при оплате поставляемых за рубеж российских товаров и услуг сократилась с 62% до 60,2%. Особенно это заметно по торговле с Китаем и Индией.

Ранее банки резко снизили доходность по валютным депозитам, а сообщение о введении цифрового аналога доллара и вовсе напугало россиян.