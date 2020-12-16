Положение тех, кто оказался за чертой бедности, заметно ухудшится

Уровень бедности в России благодаря мерам, которые предпринимали власти, по итогам 2020 г. станет ниже. В то же время положение малоимущих россиян, оказавшихся за чертой бедности ухудшится. Об этом говорится в докладе Всемирного банка.

Антикризисные решения, по оценке экспертов, позволят удержать за чертой до 3,8 млн россиян – так, число малоимущих в нашей стране не увеличится. Однако те, чьи доходы доходы оказались ниже прожиточного минимума, станут еще беднее. По подсчетам международных специалистов, средняя разница между доходами этой категории россиян и прожиточным минимумом вырастет на 1,4%.

Согласно прогнозу экономистов, уровень бедности в России должен был вырасти с 12,3% до 14,2%, но вместо этого к концу 2020 г. он снизится до 11,6%. Несмотря на такие показатели, уровень бедности в нашей стране все равно неприемлемо высок, приводит РБК слова главного экономиста ВБ по России Апурва Сангхи.

Тем не менее, ВВП России может вырасти на 3%, если вакцинация пройдет успешно. Экономисты считают, что экономика нашей страны восстановится на 2,7% уже в следующем году, передает телеканал "360".

Ранее о снижении доходов россиян предупредили эксперты. Они связали проблему с девальвацией рубля. А вот по мнению других специалистов, у российской валюты есть большой потенциал для роста.