Всемирный банк улучшил прогноз по развитию сектора на будущее

Всемирный банк прогнозирует 4-процентный спад российской экономики в 2020 году, а в 2021 ожидается рост на 2,6%. Соответствующее заявление сделал ведущий специалист организации в РФ Апурва Сангхи.

Представитель Всемирного банка отметил, что 2020 год разрушил глобальную экономику, однако текущая ситуация благоприятнее в сравнении с исходом, спрогнозированным экспертами в сентябре. Тогда организация ожидала, что экономика России упадет на 5%, однако в настоящее время ожидается снижение на 4%.

Сангхи отметил, что прогноз улучшен из-за ряда основных факторов в финансовой, агропромышленной и телекоммуникационной сферах, а также госуправлении. Также ситуация стабилизировалась благодаря договоренностям с ОПЕК+ по нефтяным тарифам.

В будущем же ожидаемый рост отечественной экономики должен составить 2,6%. В 2022 он должен вырасти на 3% благодаря эффективности разработанной вакцины против коронавирусной инфекции. Другим фактором, стимулирующим рост, станет российский экспорт, который также начнет восстанавливаться вместе с глобальной экономической системой.

Однако, отметил Сангхи, рост может замедлиться при дальнейшем распространении коронавирусной инфекции. В таком случае экономика России вырастет в 2021 году лишь на 0,6%, передает РИА "Новости".

Ранее аналитик центра "Альпари" Наталья Мильчакова заявила, что в 2021 году стоимость нефти составит примерно 40-60$ за баррель.