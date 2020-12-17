Россиянам заменят 50% пластиковых банковских карт на электронные

Переход на "цифру" поможет сэкономить

В России заменят 50% пластиковых банковских карт на электронные. Этим займутся Сбер и ВТБ, о чем рассказали в самих кредитных организациях. Переход на "цифру" поможет значительно сэкономить затраты на выпуск. И меньше будет загрязняться окружающая среда.

Сбер намерен произвести замену 50% "пластика" к концу 2023 года. В начале 2021-го россияне при заказе карты смогут воспользоваться ее электронным вариантом, а такую, как прежде, получить позднее, сообщил РБК зампред правления банка Кирилл Царев. А с 1 июля следующего года, такая же возможность появится и у тех, кто решит перевыпустить карты, уточнил он. Пока в Сбере есть 10% "цифры".

В ВТБ, по данным его пресс-службы, планируют к началу того же года выпустить до 40% электронных карт. На сегодня у банка имеется 5% электронных карт, передает издание.

В Газпромбанке собираются выпускать цифровые карты и пластиковые одновременно. Такие же планы, отмечает телеканал "360", и у Хоум Кредит Банка". 

Ранее в России предложили ввести ограничения по банковским картам. Такие меры затронут пенсионеров и необходимы для защиты пожилых жителей страны от мошенников.

Полина ДОРОЖКИНА

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