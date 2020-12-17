Заявление Путина по "Северному потоку - 2" сильно повлияло на "Газпром"

Акции компании поднялись до рекордных значений

Слова Владимира Путина о скором завершении строительства "Северного потока – 2" на сегодняшней пресс-конференции ускорили рост акций "Газпрома".

Они обновили максимум с февраля и выросли на 3% на Московской бирже.

Президент выразил надежду, что газопровод будет достроен в скором времени – осталось 160 км, передает "Интерфакс". 

Также в ходе общения с журналистами Путин ответил на вопросы о проблеме с водой в Крыму, отношениях с Западом и открытии границ.

Карина СИРАЗОВА

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