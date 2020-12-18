Американская валюта теряет позиции на мировых торгах

Российский рубль накануне стал лидером роста среди валют развивающихся стран. Сильнее всего он потеснил доллар: за торговую сессию в четверг, 17 декабря, "американец" подешевел на 49 копеек, опустившись до уровня 72,85 рубля. Аналитики оценивают это как начало долгосрочной тенденции.

Укреплению рубля способствовали как хорошие новости с рынка нефти, так и пресс-конференция президента Владимира Путина, который указал на весьма достойные итоги года для России. Однако эксперты отмечают, что по отношению к другим валютам рубль укрепился ненамного. Например, к евро всего на 16 коп., до отметки 89,23. А вот доллар сильно просел.

По мнению Александра Разуваева из ИАЦ "Альпари", причина в том, что эпоха доминирования США в глобальной экономике уходит. Даже если новый президент США Джо Байден будет вести более разумную политику, это уже не спасет доллар, что отразится на курсе рубля.

"Очень вероятно, что пара доллар-рубль к концу следующего года будет находиться в коридоре 65,00-67,00 руб., а пара евро-рубль в диапазоне 78,00-80,00",

– приводит "Эксперт" прогноз аналитика.

В более близкой перспективе укреплению рубля поможет сезонный спрос на российскую валюту, в том числе из-за предстоящих в январе 2021 г. выплат дивидендов, полагают специалисты Росбанка. Поэтому реальные ожидания сейчас – доллар по 72 рубля.

Ранее курс доллара по 65 руб. спрогнозировали на Западе.