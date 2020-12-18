От реализации проекта получит выгоду даже Польша

Многие противники "Северного потока-2" просто подпевают США. На самом деле, этот проект им выгоден с экономической точки зрения. На это указал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его оценке, реальные потери от "Северного потока-2" грозят только двум странам: США, которые лишатся европейского рынка сбыта для своего сланцевого газа, и Украине, которая останется без дохода от транзита. В Европе новый российский газопровод выгоден всем, даже Польше, которая громче всех выступает против.

Позиция поляков объясняется чисто политическими мотивами, они выслуживаются перед США. На самом деле, как пояснил Юшков в эфире НСН, поляки смогут покупать дешевый газ в ФРГ и даже зарабатывать на нем, перепродавая его Украине.

А вот Киеву, действительно, есть за что сражаться. Сейчас без украинской ГТС "Газпром" не способен выполнять обязательства перед европейскими клиентами. Поэтому в прошлом году он согласился на кабальный для себя пятилетний контракт с суточными лимитами, которые нельзя переносить даже на день.

Но как только появится альтернативный путь доставки, европейцы первые откажутся от украинского транзита. Поскольку он самый дорогой на сегодня и самый энергозатратный, а в ЕС в 2021 г. начнут обращать внимание на "углеводородный след", напомнил эксперт.

Накануне президент РФ Владимир Путин высказался о скором завершении строительства "Северного потока-2". Санкции, которыми грозят США, не помешают реализации проекта, поскольку их не поддерживают в Германии и ЕС.