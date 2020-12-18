Евро вырос до 90 рублей

Европейская валюта опять поднялась до значений начала декабря

В пятницу евро после недолгого ослабления на торгах поднялся выше 90 рублей впервые с 7 декабря. 

Об этом говорят данные Мосбиржи. Доллар же тем временем стоит 73 рубля. 

Эксперты же ожидают, что американская валюта упадет до 65 рублей в 2021 году. 

Полина ИВАНОВА

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