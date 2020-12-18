Газпром практически обошел Украину в вопросе транзита топлива

Газпром практически обошел Украину в вопросе транзита топлива
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Энергетическому гиганту остался еще один шаг

Завершение возведения трубопровода "Балканский поток" является очередным шагом к появлению у России возможности поставлять голубое топливо в европейские страны, минуя Украину. Таким мнением поделился энергетик Игорь Юшков.

Эксперт пояснил, что российский энергетический гигант последовательно реализует свой план по исключению Незалежной из цепочки доставки газа на европейские территории.  Финальная точка в этом вопросе будет поставлена после окончания строительства "Северного потока-2".

Юшков пояснил, что российские эксперты закончили возведение части трубопровода, по которой голубое топливо будут отправлять из Болгарии в Сербию, а затем в Венгрию и Австрию, пишет газета "Взгляд". 

Также эксперт отметил крупный провал Болгарии в вопросе поставки российского газа. Ранее у нее была возможность реализовать "Южный поток" и стать серьезным транзитером нашего газа в европейские страны. Однако она отказалась от этого проекта под давлением Вашингтона и теперь не получит никаких преференций от России.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как Россия вновь пытается уйти от санкций США по "Северному потоку – 2".Трубоукладчик газопровода совершил неожиданные "маневры".

Ольга ФЕДОРОВА

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НА ЭТОЙ ВЕТКЕ ОНАНИРУЕТ ВОНЮЧКА шарий
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УкроКакелы читают и яростно и злобно дерут друг друга, <цензура> нет перемоги, судьба отвернулась от глупых чертей.
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привет хохол.
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иксперды
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Газпром-транзитер?
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НА ЭТОМ САЙТЕ ОНАНИРУЕТ ВОНЮЧКА шарий
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"Юшков пояснил, что российские эксперты закончили возведение части трубопровода".

Вот ведь оно что. А я, наивный, думал, что эксперты аналитикой занимаются, а они трубы тянут, сваривают.

Федорова, жертва ЕГЭ, не пиши больше, <цензура>.
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