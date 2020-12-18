Украинский "Энергоатом" пригрозил России судом из-за активов в Крыму

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Украинский энергетический гигант "Энергоатом" намерен
побороться с Россией в суде. Причиной иска станут активы этой компании,
расположенные на территории Крымского полуострова.
На сайте организации указано, что для этих целей руководство предприятия заключило контракт с Международной юрфирмой Shearman & Sterling, которая славится тем, что вела уже немало дел против нашей страны.
К слову, дела у "Энергоатома" идут неважно. За компанией числится долг в почти четыре млн евро.
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