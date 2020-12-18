Украинский "Энергоатом" пригрозил России судом из-за активов в Крыму

Контора жаждет вернуть свои богатства

Украинский энергетический гигант "Энергоатом" намерен побороться с Россией в суде. Причиной иска станут активы этой компании, расположенные на территории Крымского полуострова.



На сайте организации указано, что для этих целей руководство предприятия заключило контракт с Международной юрфирмой Shearman & Sterling, которая славится тем, что вела уже немало дел против нашей страны.

К слову, дела у "Энергоатома" идут неважно. За компанией числится долг в почти четыре млн евро.