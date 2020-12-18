Глава ведомства считает, что в государственном вмешательстве по сдерживанию инфляции нет нет необходимости

Центробанк России не поддерживает административный механизм по сдерживанию инфляции в стране. Соответствующее заявление сделала 18 декабря глава ведомства Эльвира Набиуллина, выступая на пресс-конференции.

По словам госслужащей, принятые властями меры являются крайними и необходимы для реализации лишь в случае отсутствия механизмов самого рынка, которые необходимо создать.

Набиуллина уточнила, что в таком случае госрегулирование цен сможет снизить инфляцию лишь на 0,1%, а сам эффект продлится лишь один месяц.

В экономической повестке перед государством стоят задачи по выработке стабильной системы для сглаживания волатильности цен на ряд товаров, стоимость которых регулируется в зависимости от "внешней конъюнктуры". В стране необходимо исключить ситуацию, при которой изменения в мировых ценах начнут приводить к внутренним колебаниям стоимости товаров, добавила глава ЦБ.

Председатель Центробанка также заявила, что в государстве выработан механизм по сглаживанию стоимости на энергоресурсы. Однако такая система неприменима к продовольственным товарам, так как рост их стоимости может спровоцировать сильный подъем инфляции, передает РБК.

Ранее российский лидер Владимир Путин выразил возмущение ростом на хлеб и макароны в стране, несмотря на рекорд по сбору урожая.