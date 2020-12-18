Набиуллину возмутила "заморозка" цен на продукты

Набиуллину возмутила "заморозка" цен на продукты
Эльвира Набиуллина. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Глава ведомства считает, что в государственном вмешательстве по сдерживанию инфляции нет нет необходимости

Центробанк России не поддерживает административный механизм по сдерживанию инфляции в стране. Соответствующее заявление сделала 18 декабря глава ведомства Эльвира Набиуллина, выступая на пресс-конференции.

По словам госслужащей, принятые властями меры являются крайними и необходимы для реализации лишь в случае отсутствия механизмов самого рынка, которые необходимо создать.

Набиуллина уточнила, что в таком случае госрегулирование цен сможет снизить инфляцию лишь на 0,1%, а сам эффект продлится лишь один месяц.

В экономической повестке перед государством стоят задачи по выработке стабильной системы для сглаживания волатильности цен на ряд товаров, стоимость которых регулируется в зависимости от "внешней конъюнктуры". В стране необходимо исключить ситуацию, при которой изменения в мировых ценах начнут приводить к внутренним колебаниям стоимости товаров, добавила глава ЦБ.

Председатель Центробанка также заявила, что в государстве выработан механизм по сглаживанию стоимости на энергоресурсы. Однако такая система неприменима к продовольственным товарам, так как рост их стоимости может спровоцировать сильный подъем инфляции, передает РБК.

Ранее российский лидер Владимир Путин выразил возмущение ростом на хлеб и макароны в стране, несмотря на рекорд по сбору урожая. 

Егор МАЛКОВ

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Гость
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Уволить жабу. И отобрать все богатства, отправить в деревню жить на 15 тыс, через год посмотреть во что она превратится.
Гость
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Что эта неуч себе позволяет? Ей что никто не указ? Она что пуп земли? Увольнять надо таких без выходного пособия!
Гость
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Зарплаты,пенсии по российскому рынку,а продукты по мировым ценам?
Гость
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Кашмар, эту Госслужащю давно пора опустить на землю и отправив в не оплачеваемый отпуск в плацкартном вагоне на две или три станции, поселить в деревеньке или городишке И дать ей послушать что говорят люди которые делают деньги на которых она сидит. Да и вообще кто она есть, работай считай анализируй прогнозируй и т.д. НО не лезь в жизнь которую ты не знаешь, или которой тебе хочется управлять. Просто пнесло остапа
Гость
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Молодца Наебулина
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