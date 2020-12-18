Озвучена судьба "Северного потока - 2" после отставки Меркель

Озвучена судьба "Северного потока - 2" после отставки Меркель
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Предстоящие выборы в ФРГ определят будущее проекта

Избранный глава немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) может попытаться дискредитировать проект "Северный поток – 2", если обретет большинство голосов в предстоящих внутрипартийных выборах в январе 2021 года. Соответствующее заявление сделал политолог Александр Рар.

В январе в Германии состоятся выборы на пост нового лидера фракции, который должен повести свою партию на предстоящие парламентские выборы 2021 года. В случае успеха представитель ХДС сменит Ангелу Меркель, которая в настоящее время занимает пост канцлера.

По словам эксперта, магистраль может оказаться под угрозой срыва, если на пост лидера партии выберут противника строительства "Северного потока – 2". Однако, пока Меркель занимает руководящую должность, подобный сценарий крайне маловероятен.

"Но если они войдут в правительство, то я уже ничего гарантировать не могу", – заявил эксперт в ходе своего выступления на программе "60 минут".

Рар добавил, что во многом Берлин действует с оглядкой на Штаты, однако диалог с избранным американским президентом будет отличаться по содержанию от общения с Трампом. Германия перейдет к конструктивной беседе с Белым домом. Если же демократы продолжат попытки срыва строительства, то Берлин перейдет к открытому противостоянию, заключил эксперт.

Ранее Рар заявил, что Германия готова к использованию внутригосударственных ресурсов для успешного завершения строительства газовой магистрали.

Егор МАЛКОВ

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