Предстоящие выборы в ФРГ определят будущее проекта

Избранный глава немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) может попытаться дискредитировать проект "Северный поток – 2", если обретет большинство голосов в предстоящих внутрипартийных выборах в январе 2021 года. Соответствующее заявление сделал политолог Александр Рар.

В январе в Германии состоятся выборы на пост нового лидера фракции, который должен повести свою партию на предстоящие парламентские выборы 2021 года. В случае успеха представитель ХДС сменит Ангелу Меркель, которая в настоящее время занимает пост канцлера.

По словам эксперта, магистраль может оказаться под угрозой срыва, если на пост лидера партии выберут противника строительства "Северного потока – 2". Однако, пока Меркель занимает руководящую должность, подобный сценарий крайне маловероятен.

"Но если они войдут в правительство, то я уже ничего гарантировать не могу", – заявил эксперт в ходе своего выступления на программе "60 минут".

Рар добавил, что во многом Берлин действует с оглядкой на Штаты, однако диалог с избранным американским президентом будет отличаться по содержанию от общения с Трампом. Германия перейдет к конструктивной беседе с Белым домом. Если же демократы продолжат попытки срыва строительства, то Берлин перейдет к открытому противостоянию, заключил эксперт.

Ранее Рар заявил, что Германия готова к использованию внутригосударственных ресурсов для успешного завершения строительства газовой магистрали.